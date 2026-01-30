Grosso incendio nella notte | bruciano due baracche in via Po

Durante la notte tra giovedì e venerdì, un incendio ha distrutto due baracche lungo via Po a Parma. Le fiamme sono divampate in modo improvviso, lasciando sgomenti i residenti della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma le strutture sono andate quasi completamente distrutte. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Nella nottata tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio hanno preso fuoco, per cause in corso di accertamento, due grosse baracche che si trovavano lungo via Po a Parma. L'allarme è scattato verso le 23.30 del 29 gennaio. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco di Parma, che hanno lavorato fino alle 4 e mezza del mattino per spegnere l'incendio. Secondo le prime informazioni, fortunatamente, il rogo non avrebbe provocato feriti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Parma, che hanno effettuato i primi approfondimenti per cercare di ricostituire l'accaduto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

