Incendi boschivi Stanziati 1,4 milioni

La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di circa 1,4 milioni di euro per rafforzare le misure di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne. La ripartizione di risorse, pari a 1.385.714 euro, mira a migliorare le attività di protezione ambientale e a ridurre i rischi di incendi nelle zone più vulnerabili.

La Giunta regionale ha approvato la ripartizione di risorse per un totale di 1.385.714 euro, per potenziare la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi nelle nuove aree interne: 692.857,14 euro andranno all' Unione dei Comuni del Trasimeno e 692.857,14 euro alla Media Valle del Tevere. "Questi fondi nazionali – spiega l'assessore regionale Simona Meloni – derivanti dalla legge di bilancio 2020 e dal Dl 1202021, serviranno a finanziare interventi mirati, in collaborazione con l'Agenzia forestale regionale (Afor), vigili del fuoco e carabinieri forestali, con l'obiettivo di ridurre i rischi, migliorare i tempi di risposta in caso di incendio e tutelare patrimonio boschivo, persone e ambiente".

