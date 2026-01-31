Giustizia | ministro Nordio a Milano per inaugurazione anno giudiziario

Oggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano. La cerimonia si svolge nel Palazzo di giustizia, in un momento di grande attenzione sulla riforma della giustizia e sul referendum che si terrà a fine marzo. Nordio ha assistito alle discussioni e alle cerimonie ufficiali, sottolineando l’importanza di questo appuntamento per il sistema giudiziario italiano.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto il Palazzo di giustizia di Milano per assistere all'inaugurazione dell'Anno giudiziario, una cerimonia segnata quest'anno dalla novità della riforma della giustizia e dal dibattito intorno al referendum previsto a fine marzo. Oltre al Guardasigilli sono presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e alte cariche civili e militari. A prendere per primo la parola sarà il presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei, seguiranno quindi gli interventi del consigliere del Csm Enrico Aimi, del ministro Nordio, della procuratrice generale Francesca Nanni e del presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia.

