Gli occhiali di Macron vanno a ruba | boom di ordini il titolo del gruppo italiano vola in Borsa Ecco quanto costano

Gli occhiali di Macron stanno registrando un forte aumento di richieste, portando il titolo del gruppo italiano coinvolto a segnare un rialzo in Borsa. Dopo averli indossati all’Eliseo e a Davos, l’interesse per questi accessori si è intensificato, riflettendo un crescente apprezzamento sul mercato. Di seguito, una panoramica sui prezzi e sulle caratteristiche di questi occhiali, simbolo di stile e funzionalità.

Dopo essersi presentato così all’Eliseo, anche a Davos gli occhiali da sole di Emmanuel Macron non sono passati inosservati. Lenti blu specchiate, montatura elegante, un’estetica che ha contribuito a rafforzare l’immagine di un leader determinato a difendere il ruolo dell’Europa in un contesto internazionale sempre più soggetto a tensioni politiche. E se le ragioni dietro al loro uso sono puramente mediche – il presidente francese ha una emorragia sottocongiuntivale non grave -, nel giro di un paio di apparizioni pubbliche, i Pacific S01 della storica maison Henry Jullien hanno registrato un boom di ordini.🔗 Leggi su Open.online

Macron e gli occhiali da sole a Davos: ecco la marca e quanto costanoDurante il meeting di Davos, Emmanuel Macron è stato notato indossare un paio di occhiali da sole, attirando l'attenzione sui social media.

Gli occhiali d'oro di Macron fanno schizzare il titolo in BorsaGli occhiali da sole di Emmanuel Macron, indossati recentemente e anche a Davos, hanno suscitato interesse non solo per il loro stile, ma anche per il loro impatto sul mercato finanziario.

