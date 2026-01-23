Gli occhiali da sole di Macron vanno a ruba | chi ha firmato e quanto costa il modello alla Top Gun

Gli occhiali da sole indossati da Emmanuel Macron al Forum di Davos stanno attirando l'attenzione. Firmati da un noto designer, questi modelli richiamano lo stile “Top Gun” e sono molto richiesti. Il prezzo di mercato si aggira intorno a una cifra significativa, confermando il fascino di accessori di alta qualità anche in occasioni ufficiali.

Il Presidente Francese Emmanuel Macron al Forum Internazionale di Davos ha dovuto indossare degli occhiali da sole per un problema all'occhio. La cosa che non avrebbe mai immaginato? Che l'accessorio sarebbe diventato un must.🔗 Leggi su Fanpage.it

A ruba gli occhiali "Top Gun" di Macron, la casa madre è italianaDurante il Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato degli occhiali dal design ispirato a

Macron e gli occhiali alla Top Gun a Davos, ecco perchéDurante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato occhiali alla Top Gun, attirando l’attenzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Macron e gli occhiali a specchio al Forum di Davos: perché li ha indossati; Macron all’Eliseo con gli occhiali da sole per un problema alla vista: Mi scuso, dovrò indossarli per un po’; Davos 2026, ecco perché Macron indossa gli occhiali da sole anche al chiuso; C’è un motivo se Macron si è presentato a Davos con questi occhiali da sole.

Macron e gli occhiali da sole a Davos: ecco la marca e quanto costanoIl motivo che ha spinto il presidente francese a indossarli è ormai noto e legato a un problema di salute: Macron sta affrontando un disturbo agli occhi che ... lapresse.it

Occhiali da sole di Macron, vola il titolo dell’azienda italiana che li produceGli occhiali indossati da Emmanuel Macron a Davos diventano un caso economico: boom di interesse e titolo iVision Tech in rialzo ... quifinanza.it

Macron e gli occhiali da sole a Davos: ecco la marca e quanto costano Il presidente francese li indossa per un disturbo agli occhi - facebook.com facebook

Emmanuel Macron e gli occhiali da sole di Henry Jullien: il «machismo diplomatico» per tenere testa a Donald Trump x.com