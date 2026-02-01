Mario Calabresi candidato sindaco a Milano? La frase del giornalista e l'appoggio di Giuseppe Sala

Mario Calabresi non ha ancora ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Milano, ma la sua presenza alla manifestazione contro l’ICE ha fatto supporre un possibile passo in quella direzione. Il giornalista ha lasciato intendere di essere interessato, mentre il sindaco Giuseppe Sala ha già espresso il suo appoggio. La città aspetta di sapere se Calabresi deciderà di scendere in campo alle prossime amministrative.

Candidatura a sindaco di Milano, Mario Calabresi apre. Sala ed Elly Schlein prudenti

Mario Calabresi si presenta come candidato sindaco di Milano e si fa vedere in piazza XXV Aprile, dove ha partecipato a una manifestazione contro la presenza degli agenti dell’ICE durante le Olimpiadi Invernali.

“Come sindaco di Milano farei meglio di Sala”: la sfida di Roberto Parodi, il giornalista influencer del “Naftone”

Argomenti discussi: Mario Calabresi, potenziale candidato sindaco di Milano, all'incontro pd: Questa città è attrattiva ma non è più accogliente; Candidatura a sindaco di Milano, Mario Calabresi apre. Sala ed Elly Schlein prudenti; Mario Calabresi ospite del Pd: Milano non è più accogliente, la sicurezza è un diritto; Milano, il sindaco Sala: Mario Calabresi è un buon candidato, ma ora sia concreto.

mario calabresi candidato sindacoCandidatura a sindaco di Milano, Mario Calabresi apre. Sala ed Elly Schlein prudentiIl giornalista e fondatore di Chora Media, presente alla manifestazione anti-ICE, sulla possibilità di una sua discesa in campo: Ne parleremo. In piazza anche un altro possibile aspirante primo citt ... ilgiorno.it

mario calabresi candidato sindacoCalabresi all’incontro pd: «Questa città è attrattiva ma non è più accogliente»Il giornalista è nel toto nomi per il dopo Sala, che arriverà però tra un anno e mezzo: nessuna fuga in avanti nella serata di «Milano ti ascolta» organizzata da Pierfrancesco Maran. «La sicurezza è u ... msn.com

