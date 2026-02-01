Candidatura a sindaco di Milano Mario Calabresi apre Sala ed Elly Schlein prudenti

Mario Calabresi si presenta come candidato sindaco di Milano e si fa vedere in piazza XXV Aprile, dove ha partecipato a una manifestazione contro la presenza degli agenti dell’ICE durante le Olimpiadi Invernali. Il giornalista, fondatore di Chora Media, ha spiegato che si tratta di una presenza simbolica, non politica. Intanto, il sindaco Sala e Elly Schlein si sono mostrati più cauti, lasciando aperta la discussione sulla possibile candidatura.

Milano, 1 febbraio 2026 – C'era anche Mario Calabresi ieri in piazza XXV Aprile a protestare contro la presenza a Milano degli agenti dell'ICE durante le ormai imminenti Olimpiadi Invernali: "Una presenza simbolica, non politica" precisa il giornalista nonché fondatore e direttore di Chora Media, da tempo indicato come possibile candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni Comunali. "In questa piazza – aggiunge – mi sento bene, è importante e simbolico essere qui, è il nostro modo di dire che l'ICE è qualcosa di inaccettabile, una milizia che viaggia a volto coperto, in maniera anonima, che arresta indiscriminatamente e uccide.

