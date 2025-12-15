Durante il suo monologo su Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha rivolto una lettera satirica a John Elkann, sottolineando con ironia la propria indipendenza e il desiderio di collaborare senza essere subordinate. Un intervento che ha suscitato attenzione e commenti tra il pubblico, mantenendo il suo stile pungente e ironico.

© Lapresse.it - La letterina di Littizzetto a John Elkann: "Possiamo lavorare per voi, ma non saremo mai vostri"

Nel consueto appuntamento con la sua ‘ letterina ‘, nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa sul Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato il suo monologo satirico a John Elkann. “Ti parlo in quanto torinese e in quanto italiana che è preoccupata di quello che sta succedendo a due grandi giornali e un po’ di radio che tu vuoi vendere come è nel tuo diritto” ha detto la comica, che ha aggiunto. “Non è che stai vendendo un chiosco di piadine, stai vendendo un pezzo importante della storia culturale italiana. Ricordati, possiamo lavorare per voi, ma non saremo mai vostri”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

La Letterina di Luciana Littizzetto a John Elkann | Che tempo che fa

Gedi in vendita, Littizzetto: "Caro John Elkann, possiamo lavorare per voi ma non saremo mai vostri" - Ti parlo in quanto torinese e italiana preoccupata di quanto sta succendedo a due grandi giornali e un p ... repubblica.it