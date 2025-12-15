La letterina di Littizzetto a John Elkann | Possiamo lavorare per voi ma non saremo mai vostri

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il suo monologo su Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha rivolto una lettera satirica a John Elkann, sottolineando con ironia la propria indipendenza e il desiderio di collaborare senza essere subordinate. Un intervento che ha suscitato attenzione e commenti tra il pubblico, mantenendo il suo stile pungente e ironico.

la letterina di littizzetto a john elkann possiamo lavorare per voi ma non saremo mai vostri

© Lapresse.it - La letterina di Littizzetto a John Elkann: "Possiamo lavorare per voi, ma non saremo mai vostri"

Nel consueto appuntamento con la sua ‘ letterina ‘, nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa sul Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato il suo monologo satirico a John Elkann. “Ti parlo in quanto torinese e in quanto italiana che è preoccupata di quello che sta succedendo a due grandi giornali e un po’ di radio che tu vuoi vendere come è nel tuo diritto” ha detto la comica, che ha aggiunto. “Non è che stai vendendo un chiosco di piadine, stai vendendo un pezzo importante della storia culturale italiana. Ricordati, possiamo lavorare per voi, ma non saremo mai vostri”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

La Letterina di Luciana Littizzetto a John Elkann | Che tempo che fa

Video La Letterina di Luciana Littizzetto a John Elkann | Che tempo che fa

letterina littizzetto john elkannGedi in vendita, Littizzetto: "Caro John Elkann, possiamo lavorare per voi ma non saremo mai vostri" - Ti parlo in quanto torinese e italiana preoccupata di quanto sta succendedo a due grandi giornali e un p ... repubblica.it

letterina littizzetto john elkannJohn Elkann vende La Stampa, Littizzetto "con un filo d'ansia" gli scrive la letterina: "Non ci sono solo i soldi nel mondo" - "Caro John Elkann, in finanza detto lupo fratello di Lapo, dell'Italia Stellantis cometa, stalliere di cavallino Ferrari. torinotoday.it