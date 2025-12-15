La letterina di Luciana Littizzetto a Elkann sul gruppo Gedi | Non vendi un chiosco di piadine ma un pezzo della cultura italiana

Luciana Littizzetto affronta il tema della vendita del gruppo Gedi in una sua recente letterina, letta durante Che tempo che fa. La comica sottolinea come questa operazione rappresenti più di un semplice affare commerciale, ma un pezzo importante della cultura italiana, rivolgendosi direttamente a John Elkann.

Luciana Littizzetto ha deciso di dedicare l’ultima “ letterina “, letta durante Che tempo che fa in onda su NOVE, a John Elkann e alla decisione di vendere il gruppo Gedi. “Chi ti scrive, caro John, è una tua dipendente di Radio Deejay, a partita iva. Pagamenti sempre puntuali. Su questo niente da dire. Ti scrivo anche in quanto ex proprietaria di macchine Fiat e quindi almeno mezzo battiscopa di una delle tue ville è stato finanziato dalla mia famiglia”, esordisce la comica, dicendosi “preoccupata” per quello che sta succedendo ai giornali e alle radio del gruppo Gedi. “È un nostro diritto sentirci preoccupati perché i giornali, quelli seri, sono da sempre il cane da guardia del potere. Ilfattoquotidiano.it

