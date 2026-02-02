Un imprenditore di Rimini è stato condannato a poco più di quattro anni di carcere. È stato riconosciuto colpevole di aver investito un’anziana donna, rapendola durante l’incidente, e di aver tentato di nascondere le proprie tracce. La sentenza arriva dopo un procedimento durato mesi, in cui sono emersi dettagli inquietanti sulla vicenda.

Un imprenditore di Rimini è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di lesioni gravissime, fuga da incidente stradale e frode processuale. La sentenza, emessa nei giorni scorsi, segue una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica: l’uomo, che guidava con la patente revocata, ha travolto una donna di 76 anni mentre questa attraversava via della sulle strisce pedonali, portando con sé la bicicletta. Al termine dell’impatto, invece di chiamare i soccorsi o restare sul posto, ha caricato la vittima, ancora cosciente ma gravemente ferita, sul sedile del passeggero della sua Citroen C5 e l’ha portata a casa propria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imprenditore condannato a un milione dopo aver investito e rapito una donna anziana durante un incidente stradale.

