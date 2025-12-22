Oltre le luci e la frenesia | il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo richiama al vero Natale

Nel suo Messaggio di Natale, il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo accompagna la comunità in una riflessione profonda sul significato autentico della nascita di Gesù, oltre le luci, la frenesia e le consuetudini esteriori. È un invito a riscoprire i valori di semplicità, solidarietà e spiritualità che il Natale dovrebbe rappresentare, al di là delle superficialità del tempo.

Il Natale viene presentato come un evento che interpella credenti e non.

