Askatasuna Tajani | Tanti di questi violenti sono figli di papà
Antonio Tajani critica gli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti il 18 dicembre scorso a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. “Quando si viola la legge lo Stato ha il dovere di farla rispettare. Se i violenti vogliono continuare a fare violenza non possono pensare che lo Stato rimanga immobile. Tanti di questi sono figli di papà che se la prendono con i figli del popolo, come diceva Pasolini”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, in visita all’ospedale Regina Margherita di Torino per la cerimonia dedicata “ai bambini del mondo”. “Non ci facciamo intimidire. Torino è una città di buonsenso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
