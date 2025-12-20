Askatasuna Tajani | Tanti di questi violenti sono figli di papà

Antonio Tajani critica gli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti il 18 dicembre scorso a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. “Quando si viola la legge lo Stato ha il dovere di farla rispettare. Se i violenti vogliono continuare a fare violenza non possono pensare che lo Stato rimanga immobile. Tanti di questi sono figli di papà che se la prendono con i figli del popolo, come diceva Pasolini”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, in visita all’ospedale Regina Margherita di Torino per la cerimonia dedicata “ai bambini del mondo”. “Non ci facciamo intimidire. Torino è una città di buonsenso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Askatasuna centro di aggregazione di violenti e nemici dello Stato; Askatasuna, alta tensione a Torino: manifestanti respinti con idranti e lacrimogeni, 10 poliziotti feriti - I video.

