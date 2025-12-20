Manca poco meno di mezz'ora alla partenza dell'annunciato - e non autorizzato - corteo a Torino degli antagonisti e dei centri sociali per Askatasuna, sgomberato l'altro ieri dalla polizia. Dure parole contro le frange estremiste, che causano danni e disordini nelle piazze, sono arrivate da vari esponenti del governo. "La violenza va contro i cittadini. Manifestare è un diritto, ma distruggere automobili o picchiare poliziotti, carabinieri e finanzieri che fanno il loro dovere non va bene. Tanti di questi sono figli di papà che se la prendono con i figli del popolo", ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Violenti figli di papà", "Centro culturale? Balle". Tajani e Zangrillo contro Askatasuna

