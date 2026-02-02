Il vertice dopo i fatti di Askatasuna Appello del governo alla sinistra | Collabori sul tema sicurezza

Giorgia Meloni ha convocato a palazzo Chigi una riunione con i rappresentanti della sinistra per parlare di sicurezza. L’obiettivo era discutere delle nuove norme del decreto sicurezza, dopo i disordini scoppiati a Torino durante la manifestazione organizzata dal centro sociale Askatasuna. La riunione, durata poco più di un’ora, ha visto l’appello del governo affinché la sinistra collabori di più su questo fronte.

È terminata dopo poco più di un’ora la riunione convocata a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulle nuove norme del decreto sicurezza dopo gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. Al vertice hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest’ultimo in collegamento da Palermo), il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Al tavolo della riunione anche i vertici delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La riunione a palazzo Chigi è durata poco più di un’ora.

Il governo ha approfittato dei fatti di Torino per limitare alcune libertà e diritti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

