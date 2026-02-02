Il gioco di prestigio del governo sul caso Askatasuna | usare i fatti di Torino per limitare libertà e diritti

Il governo ha approfittato dei fatti di Torino per limitare alcune libertà e diritti. In modo rapido e senza troppi giri di parole, ha cercato di sfruttare la notizia per giustificare nuove restrizioni. La vicenda si sta trasformando in un gioco di prestigio, dove si usano i fatti per ottenere ciò che si vuole, senza troppo rispetto per le libertà dei cittadini. Fanpage.it ha dedicato il suo podcast quotidiano alle ultime novità, cercando di fare chiarezza su un tema caldo e ancora tutto da definire.

