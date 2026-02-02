Il gioco di prestigio del governo sul caso Askatasuna | usare i fatti di Torino per limitare libertà e diritti
Il governo ha approfittato dei fatti di Torino per limitare alcune libertà e diritti. In modo rapido e senza troppi giri di parole, ha cercato di sfruttare la notizia per giustificare nuove restrizioni. La vicenda si sta trasformando in un gioco di prestigio, dove si usano i fatti per ottenere ciò che si vuole, senza troppo rispetto per le libertà dei cittadini. Fanpage.it ha dedicato il suo podcast quotidiano alle ultime novità, cercando di fare chiarezza su un tema caldo e ancora tutto da definire.
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della reazione del governo dopo i fatti di Torino, con le nuove misure securitarie nel decreto Sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
