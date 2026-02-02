Calcio il Verona esonera Zanetti D’Aversa in pole

L’Hellas Verona ha esonerato ufficialmente Paolo Zanetti. La squadra si trova ora senza allenatore e in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, sarà Paolo Sammarco, attuale allenatore della Primavera, a guidare l’allenamento di questo pomeriggio. La decisione arriva in un momento di tensione in classifica e apre una fase di cambiamenti per il club.

Roma, 2 feb. (askanews) – L'Hellas Verona ha ufficializzato l'esonero del tecnico Paolo Zanetti. In attesa di individuare il nuovo allenatore, a dirigere l'allenamento in programma nel pomeriggio sarà Paolo Sammarco, tecnico della formazione Primavera. Fatali a Zanetti gli ultimi risultati, con la squadra che prima nel match interno con l'Udinese e poi a Cagliari sabato scorso è parsa allo sbando e rassegnata. I gialloblù sono ultimi in classifica con il Pisa, a quota 14 punti, a quattro lunghezze dal Lecce quart'ultimo. Tra i possibile successori di Zanetti, Roberto D'Aversa. Il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall'incarico di allenatore della prima squadra.

