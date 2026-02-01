Codex – l’eco del wireless diventa pensiero digitale

Da bolognatoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2 al 28 febbraio 2026, l’Ex Chiesa di San Mattia a Bologna ospita la mostra “Codex – L’eco del wireless diventa pensiero digitale”. L’evento si inserisce nel programma di Art City Bologna, in dialogo con Arte Fiera, e porta in scena un viaggio tra tecnologia e arte digitale. I visitatori possono immergersi in un’esperienza che mette in relazione il mondo wireless con le nuove forme di pensiero digitale.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Nel programma di art city Bologna, in dialogo con Arte Fiera, dal 2 al 28 febbraio 2026 l’Ex Chiesa di San Mattia ospita la mostra Codex – L’eco del wireless diventa pensiero digitale. La collettiva, promossa dal Ministero della Cultura e curata dalla Fondazione Guglielmo Marconi con il Comitato Nazionale Marconi 150, riflette sul tema della comunicazione come infrastruttura culturale nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale.In mostra le opere di Quayola, Donatella Nicolini e MaMà Dots, collettivo italiano noto per il linguaggio del Pop Pointillism.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Codex eco del wireless

Il business del giardinaggio diventa "social": Vigorplant affida all'agenzia forlivese la nuova strategia digitale

Vigorplant cambia volto sul web.

BereBene del Gambero Rosso diventa una guida digitale dedicata ai migliori vini italiani entro i 20 euro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Codex eco del wireless

Argomenti discussi: CODEX - l'eco del wireless diventa pensiero digitale; Ex Chiesa di San Barbaziano e ex Chiesa di San Mattia; Cosa fare durante l'Art City 2026 a Bologna.

Torna l’appuntamento con lo sfoglio del CodexCORIGLIANO-ROSSANO- La Cultura della Tutela. Dall’arte al paesaggio è il titolo a cui è dedicato il prossimo evento Sfogliando il Codex,prestigiosa e attesa cerimonia che prevede lo sfoglio e ... ecodellojonio.it

Al Museo del Codex sono pronti i laboratori creativi dedicati ai più piccoliSi inizia mercoledì 6 luglio e si proseguirà per tutto il mese con gli incontri pensati per imparare, divertirsi e socializzare, nella meravigliosa cornice del cortile del Museo sito nel centro ... ecodellojonio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.