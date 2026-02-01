Dal 2 al 28 febbraio 2026, l’Ex Chiesa di San Mattia a Bologna ospita la mostra “Codex – L’eco del wireless diventa pensiero digitale”. L’evento si inserisce nel programma di Art City Bologna, in dialogo con Arte Fiera, e porta in scena un viaggio tra tecnologia e arte digitale. I visitatori possono immergersi in un’esperienza che mette in relazione il mondo wireless con le nuove forme di pensiero digitale.

Nel programma di art city Bologna, in dialogo con Arte Fiera, dal 2 al 28 febbraio 2026 l'Ex Chiesa di San Mattia ospita la mostra Codex – L'eco del wireless diventa pensiero digitale. La collettiva, promossa dal Ministero della Cultura e curata dalla Fondazione Guglielmo Marconi con il Comitato Nazionale Marconi 150, riflette sul tema della comunicazione come infrastruttura culturale nell'epoca dell'Intelligenza Artificiale.In mostra le opere di Quayola, Donatella Nicolini e MaMà Dots, collettivo italiano noto per il linguaggio del Pop Pointillism.

