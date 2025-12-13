Ddl antisemitismo parla Lele Fiano | Bravo Cusinato ma il silenzio del Pd si trasforma facilmente in ambiguità

Nel contesto del dibattito sul ddl Delrio contro l’antisemitismo, Lele Fiano commenta l’intervento di Cusinato, sottolineando come il silenzio del PD possa facilmente trasformarsi in ambiguità. La questione evidenzia le tensioni interne e le sfide politiche affrontate dal partito su questo tema delicato.

Di Bisceglie Il dibattito sul ddl Delrio contro l’antisemitismo sta scuotendo il Partito Democratico. Non solo a Roma: anche a Ferrara la discussione si è accesa dopo la presa di posizione del consigliere comunale Elia Cusinato, che ha difeso apertamente l’iniziativa, mentre la dirigenza cittadina ha scelto il silenzio. Per riflettere sul quadro nazionale e locale abbiamo intervistato Emanuele Fiano, ex deputato dem e voce autorevole nella battaglia culturale e politica contro l’antisemitismo, che ha preso parte alla lodevole iniziativa dell’ex consigliere Pd (ed ex assesssore della giunta Tagliani) Simone Merli proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Ilrestodelcarlino.it

Ddl dei riformisti dem sull'antisemitismo, scontro nel Pd - Scintille nel Pd sul disegno di legge a prima firma di Graziano Delrio sul contrasto all'antisemitismo. ansa.it