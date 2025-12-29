La rabbia e la speranza di una scrittrice Intervista a Chimamanda Ngozi Adichie

29 dic 2025

In questa intervista, esploriamo il mondo di Chimamanda Ngozi Adichie, scrittrice nota per la profondità delle sue riflessioni. Attraverso un dialogo che nasce da uno scambio di e-mail, l’autrice condivide le sue emozioni di rabbia e speranza, accompagnandoci nel suo percorso di pensiero e di impegno. Un’occasione per conoscere da vicino una voce importante della letteratura contemporanea, arricchita da un gesto di augurio e di umanità.

L’intervista che state per leggere è nata dopo un lungo scambio di e-mail che Chimamanda Ngozi Adichie ha concluso sempre con le parole ka udo di, ka ndu di, una formula di auguri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

