Sogno per il mio Iran una democrazia laica | la storia di Farah Diba l’imperatrice in esilio da 47 anni
Il 16 gennaio 1979, Farah Diba, allora imperatrice, lasciò Teheran in esilio insieme allo Shah di Persia, segnando la fine di un’epoca. La sua storia è legata a un desiderio di democrazia e di una Persia laica, valori che ha mantenuto vivo nel corso degli anni. Questa narrazione ripercorre gli eventi e le aspirazioni di Farah Diba, simbolo di un passato di speranze e di lotte per un futuro diverso.
Il 16 gennaio 1979, lo Shah di Persia e sua moglie Farah Diba lasciarono Teheran mentre la folla gridava “Il tiranno è scappato, il popolo ha vinto”. Dopo quella fuga precipitosa, in un’atmosfera che somiglia a quella di questi ultimi giorni, lo Shah e la Shahbanu vissero un esilio tormentato tra Egitto, Marocco, Bahamas, Messico e Stati Uniti, inseguiti da una condanna a morte in contumacia. La shahbanu, che oggi ha 87 anni, ha pubblicato in questi giorni un video in cui parla della “luce che trionferà sull’oscurità e l’Iran risorgerà dalle sue ceneri”: parole che assumono particolare significato mentre suo figlio Reza Ciro Pahlavi, 65 anni, erede al trono del Pavone, viene indicato da alcuni come possibile candidato alla nuova guida di Teheran alla luce delle più recenti proteste. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: “Dopo la notte, la luce”: dall’esilio, la voce di Farah Diba, ultima moglie dello Scià, accende l’Iran in rivolta
Leggi anche: La Afghan Women United è composta da ragazze che hanno dovuto lasciare il loro Paese per potere giocare. Dal loro esilio, hanno continuato ad allenarsi, con il sogno di ricostituire una nazionale. Il sogno si è avverato
«Quel 16 gennaio 1979 quando con lo Shah lasciammo l'Iran». Chi è l'ex imperatrice Farah Diba, madre dell'erede al trono.
Iran, le attiviste in esilio sognano un futuro a guida femminile: chi è Maryam Rajavi - Al sedicesimo giorno di proteste in Iran, mentre i cadaveri continuano ad ammassarsi per le strade, si affacciano le prime ipotesi per il futuro. iodonna.it
IL "SOGNO" SUDAMERICANO! "Domanda: come può applaudire alla speranza democratica in Venezuela e Iran, chi è indifferente, o peggio ancora sostiene l’erosione di democrazia e libertà in Occidente". (Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, X, - facebook.com facebook
Sognare il regime change a Teheran è lo sceneggiato dell'anno. L’Iran potrebbe non essere il Venezuela di Maduro, ma la Repubblica islamica non è mai stata così vulnerabile. L’occidente deve scegliere presto la strada da seguire - @claudiocerasa x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.