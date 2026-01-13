Sogno per il mio Iran una democrazia laica | la storia di Farah Diba l’imperatrice in esilio da 47 anni

Il 16 gennaio 1979, Farah Diba, allora imperatrice, lasciò Teheran in esilio insieme allo Shah di Persia, segnando la fine di un’epoca. La sua storia è legata a un desiderio di democrazia e di una Persia laica, valori che ha mantenuto vivo nel corso degli anni. Questa narrazione ripercorre gli eventi e le aspirazioni di Farah Diba, simbolo di un passato di speranze e di lotte per un futuro diverso.

IL "SOGNO" SUDAMERICANO! "Domanda: come può applaudire alla speranza democratica in Venezuela e Iran, chi è indifferente, o peggio ancora sostiene l’erosione di democrazia e libertà in Occidente". (Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, X, - facebook.com facebook

Sognare il regime change a Teheran è lo sceneggiato dell'anno. L’Iran potrebbe non essere il Venezuela di Maduro, ma la Repubblica islamica non è mai stata così vulnerabile. L’occidente deve scegliere presto la strada da seguire - @claudiocerasa x.com

