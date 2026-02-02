Il sindaco propone alloggi gratuiti per gli infermieri | Un futuro stabile per chi sceglie di servire la comunità

Il sindaco del Veneto propone di offrire alloggi gratuiti agli infermieri che scelgono di trasferirsi nella regione. L’obiettivo è creare un futuro più stabile per chi decide di lavorare nel settore sanitario e serve la comunità locale. Il presidente della Regione, Alberto Stefani, ha presentato questa proposta come parte di un piano più ampio per affrontare la carenza di personale sanitario. La misura sta già facendo discutere, tra chi la vede come un incentivo utile e chi solleva dubbi sulla sua efficacia.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha presentato un nuovo piano per affrontare la crisi del personale sanitario, con un'idea che sta suscitando dibattito: l'assegnazione di alloggi gratuiti a infermieri che decidono di trasferirsi nel Veneto per lavorare. Il progetto, annunciato in occasione di una conferenza stampa a Venezia, prevede che le case del patrimonio edilizio pubblico, attualmente inutilizzate o in fase di riqualificazione, siano messe a disposizione di professionisti della sanità che si impegnino a rimanere in regione per almeno cinque anni. L'iniziativa nasce dalla crescente difficoltà a reclutare infermieri, soprattutto in aree periferiche e montane, dove gli stipendi non riescono a competere con i costi di vita elevati.

