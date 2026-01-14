La foresteria del Consorzio Colibrì offre alloggi gratuiti dedicati a infermieri e operatori sociosanitari provenienti da fuori regione. Situata in un edificio ristrutturato, la struttura rappresenta un punto di riferimento comodo e funzionale per chi lavora nel settore sanitario, facilitando il soggiorno temporaneo e contribuendo a un ambiente di supporto e accoglienza professionale.

Da ex ospedale a moderna foresteria per infermieri e operatori sociosanitari che arrivano da fuori regione. È la nuova soluzione abitativa realizzata dal Consorzio Colibrì a Bologna con un investimento pari a 250.000 euro. Le 24 camere, tutte dotate di bagno privato e altri comfort, sono destinate ai dipendenti del Consorzio con una gratuità di 12 mesi. L’iniziativa, finalizzata ad accogliere e dare ospitalità ai professionisti provenienti da altre regioni, prende forma "grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune. La sperimentazione, che ha avuto grande apprezzamento dei beneficiari, andrà avanti per tutto il 2026", segnalano i promotori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La foresteria del Consorzio Colibrì: "Alloggi gratuiti per gli infermieri"

