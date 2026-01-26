Ucciso dall’Ice a Minneapolis anche gli infermieri di Bergamo piangono Alex Pretti | La nostra comunità ferita

L’Ordine degli Infermieri di Bergamo esprime il proprio cordoglio per la perdita di Alex Pretti, infermiere morto a Minneapolis il 24 gennaio durante un episodio di violenza. La comunità infermieristica si stringe al dolore della famiglia e dei colleghi, riconoscendo l’importanza del loro ruolo e la tristezza per questa tragedia che coinvolge anche professionisti italiani all’estero.

L’ ordine degli infermieri di Bergamo esprime profondo cordoglio per la morte del collega infermiere Alex Pretti, ucciso a Minneapolis il 24 gennaio durante un grave e tragico episodio di violenza. “La perdita di un professionista della cura rappresenta una ferita che colpisce l’intera comunità infermieristica. OPI Bergamo condanna con fermezza ogni forma di violenza ed esprime la propria vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che hanno voluto bene ad Alex. Chiediamo con forza chiarezza e piena trasparenza su quanto accaduto, nella convinzione che la tutela, la sicurezza e il rispetto per chi si prende cura delle persone non siano mai negoziabili.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su alex pretti

Alex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

L’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis ha suscitato reazioni e preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e sulle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Ultime notizie su alex pretti

Alex Pretti ucciso dall'Ice a Minneapolis: il video che contraddice la versione ufficialeIl dipartimento per la Sicurezza interna ha subito sostenuto che Pretti fosse armato e una minaccia attiva per gli agenti Ice ... tg.la7.it

Alex Pretti, chi era l'infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti dell'ICE a MinneapolisOrigini italiane ereditate dai bisnonni, cittadinanza americana, un «gigante buono» come lo descrivono le persone a lui più vicine e i suoi genitori, devastati dal dolore. La sua uccisione ha portato ... vanityfair.it

Alex Pretti in mano aveva un cellulare… non un’arma: lo dimostrano nuovi video che circolano online in queste ore, registrati istanti prima della sparatoria a Minneapolis (Minnesota, Usa) Nel filmato che vi mostriamo, si vede l’infermiere 37enne faccia a faccia - facebook.com facebook

Negli USA un infermiere incensurato, Alex Pretti, è stato ucciso da un poliziotto dell'ICE mentre aiutava una donna. Non era un terrorista, non stava scappando, non stava minacciando nessuno. Le forze dell'ordine sono civil servant: non è possibile non riuscir x.com