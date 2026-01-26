Ucciso dall’Ice a Minneapolis anche gli infermieri di Bergamo piangono Alex Pretti | La nostra comunità ferita

L’Ordine degli Infermieri di Bergamo esprime il proprio cordoglio per la perdita di Alex Pretti, infermiere morto a Minneapolis il 24 gennaio durante un episodio di violenza. La comunità infermieristica si stringe al dolore della famiglia e dei colleghi, riconoscendo l’importanza del loro ruolo e la tristezza per questa tragedia che coinvolge anche professionisti italiani all’estero.

L’ ordine degli infermieri di Bergamo esprime profondo cordoglio per la morte del collega infermiere Alex Pretti, ucciso a Minneapolis il 24 gennaio durante un grave e tragico episodio di violenza. “La perdita di un professionista della cura rappresenta una ferita che colpisce l’intera comunità infermieristica. OPI Bergamo condanna con fermezza ogni forma di violenza ed esprime la propria vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che hanno voluto bene ad Alex. Chiediamo con forza chiarezza e piena trasparenza su quanto accaduto, nella convinzione che la tutela, la sicurezza e il rispetto per chi si prende cura delle persone non siano mai negoziabili.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su alex pretti

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’Ice

Alex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Obama: “Campanello d’allarme per ogni americano”

L’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis ha suscitato reazioni e preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e sulle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Ultime notizie su alex pretti

Argomenti discussi: Chi era Alex Pretti? L’ultima vittima dell’ICE uccisa a Minneapolis: Trump l’ha già definito un terrorista; L’infermiere Alex Pretti non aveva precedenti penali: ecco chi era l’uomo ucciso dall’Ice; Alex Pretti ucciso a Minneapolis: video mostra che aveva un cellulare, non una pistola; Minneapolis, agente federale uccide un’altra persona. Proteste e scontri.

ucciso dall ice aAlex Pretti ucciso dall'Ice a Minneapolis: il video che contraddice la versione ufficialeIl dipartimento per la Sicurezza interna ha subito sostenuto che Pretti fosse armato e una minaccia attiva per gli agenti Ice ... tg.la7.it

ucciso dall ice aAlex Pretti, chi era l'infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti dell'ICE a MinneapolisOrigini italiane ereditate dai bisnonni, cittadinanza americana, un «gigante buono» come lo descrivono le persone a lui più vicine e i suoi genitori, devastati dal dolore. La sua uccisione ha portato ... vanityfair.it

