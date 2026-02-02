Il sindacato di polizia Siulp | A Torino feriti 22 poliziotti del reparto mobile di Firenze

Quattro e ventidue agenti del reparto mobile di Firenze sono rimasti feriti negli scontri di sabato a Torino. I poliziotti sono stati medicati in ospedale dopo aver affrontato le rivolte durante il corteo contro il centro sociale Askatasuna, che era stato sgomberato alcuni mesi fa. La situazione è rimasta tesa per tutta la giornata, con l’intervento delle forze dell’ordine per contenere le proteste.

Feriti anche poliziotti di stanza a Firenze negli scontri di sabato al corteo per il centro sociale Askatasuna, prognosi tra i 5 e i 15 giorni Venditue poliziotti del reparto mobile di Firenze sono rimasti feriti e sono stati refertati presso strutture ospedaliere a seguito degli scontri di sabato a Torino, nel corso del corteo per il centro sociale Askatasuna, fatto sgomberare nei mesi scorsi dal governo. Lo rende noto il segretario del sindacato di polizia Siulp Firenze, Riccardo Ficozzi. I referti parlano di lesioni guaribili tra i 5 e i 15 giorni, "conseguenza – scrive in una nota il sindacato di polizia - di un'azione violenta e organizzata messa in atto da delinquenti travisati da manifestanti, responsabili di fatti gravissimi che non possono rimanere impuniti".

