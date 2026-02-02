Venerdì scorso a Torino si sono verificati scontri tra poliziotti e manifestanti. Durante la protesta, alcuni agenti del Reparto Mobile di Firenze sono stati feriti e portati in ospedale. Sono in tutto 22 i poliziotti rimasti contusi, alcuni con ferite serie. Le forze dell’ordine hanno fermato alcuni manifestanti travisati, che si sono scoperti poi essere aggressori mascherati. La tensione è salita in poche ore, con le forze dell’ordine che sono riuscite a respingere gli assalti. La città si interroga su quanto acc

Firenze, 2 febbraio 2026 – Sono 22 i poliziotti del Reparto Mobile di Firenze rimasti feriti e refertati in ospedale nei violenti scontri di sabato scorso a Torino. Lo riferisce il sindacato di polizia Siulp di Firenze riportando di lesioni giudicate guaribili, salvo complicazioni, dai 5 ai 15 giorni, "conseguenza di un'azione violenta e organizzata messa in atto da delinquenti travisati da manifestanti, responsabili di fatti gravissimi che non possono e non devono rimanere impuniti”. Una fase delle violenze in strada “Non si è trattato di episodi isolati o casuali - dichiara Riccardo Ficozzi, segretario generale Siulp Firenze - ma dell'ennesima aggressione deliberata ai danni di donne e uomini in divisa, la cui unica 'colpa’ è rappresentare lo Stato ed essere chiamati a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Delinquenti travisati da manifestanti: hanno assalito 22 agenti”. Poliziotti del Reparto Mobile di Firenze feriti a Torino

Approfondimenti su Firenze Torino

A Torino, la tensione è esplosa durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Firenze Torino

Argomenti discussi: Oltre cento agenti feriti, panchine sradicate e vetri infranti: i danni dopo il corteo per Askatasuna | Foto e video; Askatasuna, dimesso il poliziotto aggredito: prognosi di 20 giorni. Arrestato uno dei presunti aggressori; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Askatasuna, Giorgia Meloni in visita agli agenti feriti alle Molinette: Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio.

Stefano Esposito: Ce l'ho con chi nel centrosinistra sta coi delinquenti e li chiama partigianiL'ex senatore Pd, per 7 anni sotto scorta per le minacce No Tav, ha rilanciato sui social il video del pestaggio dell'agente durante il corteo per ... huffingtonpost.it

Minuti interminabili quelli vissuti ieri sera a Torino da Alessandro e Lorenzo, poliziotti del 2º Reparto Mobile di Padova, aggrediti durante un servizio di ordine pubblico. Dopo le cure in ospedale stanno bene. Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha espresso lor - facebook.com facebook

È stato dimesso dall'ospedale delle Molinette l'agente di #polizia del reparto mobile di Padova aggredito ieri a #Torino durante il corteo pro Askatasuna. La prognosi è di 20 giorni. x.com