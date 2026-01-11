Senza risorse non si fa sicurezza L' intervento del sindacato di polizia Siulp dopo i fatti di violenza ad Ancona

Il sindacato Siulp sottolinea l'importanza delle risorse adeguate per garantire la sicurezza. Dopo gli episodi di violenza ad Ancona, evidenzia come la carenza di mezzi e supporto possa compromettere l’efficacia delle forze di polizia e dei professionisti impegnati nella tutela della comunità, in un contesto sociale caratterizzato da crescente tensione e insicurezza.

ANCONA - Risse, aggressioni ai cittadini e alle forze di polizia, violenza. Un'escalation di eventi in un difficile contesto sociale in cui, sempre più spesso, si trovano a operare le forze di polizia o chi svolge un servizio di pubblica necessità o di pubblica utilità come i medici, i sanitari. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Violenza sulle donne: a Modena si fa il punto tra prevenzione, Codice Rosso e difesa con il SIULP

