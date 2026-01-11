Senza risorse non si fa sicurezza L' intervento del sindacato di polizia Siulp dopo i fatti di violenza ad Ancona

Il sindacato Siulp sottolinea l'importanza delle risorse adeguate per garantire la sicurezza. Dopo gli episodi di violenza ad Ancona, evidenzia come la carenza di mezzi e supporto possa compromettere l’efficacia delle forze di polizia e dei professionisti impegnati nella tutela della comunità, in un contesto sociale caratterizzato da crescente tensione e insicurezza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.