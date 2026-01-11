Senza risorse non si fa sicurezza L' intervento del sindacato di polizia Siulp dopo i fatti di violenza ad Ancona
Il sindacato Siulp sottolinea l'importanza delle risorse adeguate per garantire la sicurezza. Dopo gli episodi di violenza ad Ancona, evidenzia come la carenza di mezzi e supporto possa compromettere l’efficacia delle forze di polizia e dei professionisti impegnati nella tutela della comunità, in un contesto sociale caratterizzato da crescente tensione e insicurezza.
ANCONA - Risse, aggressioni ai cittadini e alle forze di polizia, violenza. Un'escalation di eventi in un difficile contesto sociale in cui, sempre più spesso, si trovano a operare le forze di polizia o chi svolge un servizio di pubblica necessità o di pubblica utilità come i medici, i sanitari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Violenza sulle donne: a Modena si fa il punto tra prevenzione, Codice Rosso e difesa con il SIULP
Leggi anche: Violenza sulle donne: a Modena si fa il punto tra prevenzione, Codice Rosso e difesa con il SIULP
Trump vuole la Groenlandia per motivi di sicurezza, rotte e risorse. Hegseth esclude azione militare; Verona città metropolitana, la spinta del PD: «Servono poteri e risorse su trasporti, casa e sicurezza; La piattaforma Singularity di SentinelOne ottiene l'accreditamento ACN per garantire la sicurezza delle risorse IT del settore pubblico; Perché Donald Trump vuole prendersi la Groenlandia.
Cortino, nuovi fondi per la messa in sicurezza idrogeologica CORTINO - Nuove risorse per la prevenzione del rischio idrogeologico nel Comune di Cortino. Sono stati trasferiti 200.000 euro per l’intervento di mes... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/cortino- - facebook.com facebook
Trump insiste sul controllo della Groenlandia per sicurezza e risorse: Rubio parla di acquisto, ma l’uso della forza non è escluso. Preoccupazione in Europa e tra i membri NATO: un attacco USA metterebbe a rischio l’Alleanza. shorturl.at/Y14Js #Rubio #Trum x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.