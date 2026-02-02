Vincenzo Calafiore riflette sul senso della vita, sottolineando che senza un significato reale, la vita diventa solo un viaggio senza meta. Per lui, tutto ciò che facciamo perde valore se manca un “senso” che dia direzione e importanza alle nostre scelte.

Vincenzo Calafiore 02 Febbraio 2026 “ .una vita senza un “ senso “ non è vita, è un viaggiare senza una destinazione, di tante vie, di tante cose inutili se manca un “ senso “ o un significato. “ Vincenzo Calafiore << Il viaggio comincia dove finiscono le nostre certezze>>: è la sfida quotidiana della conoscenza attraverso i dubbi alla presunzione delle verità assolute o delle secolari abitudini, al mondo chiuso e circoscritto entro i confini del proprio ristretto spazio vitale. L’Altrove! E’ il settimo senso dei poeti e sognatori, viaggianti viaggiatori. E’ la conoscenza dell’abitudine terrena all’esplorazione, al nomadismo, ovvero alla curiosa indagine sull’estraneo, il differente, lo sconosciuto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - IL SENSO

Approfondimenti su Vita Senso

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sottolinea l'importanza di ripristinare valori come il rispetto dei limiti e dei doveri, riaffermando la necessità di un'educazione basata su regole chiare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il senso

Ultime notizie su Vita Senso

Argomenti discussi: Il senso politico di essere assistente sociale; Trattenere la mano, il senso antico della tregua olimpica; Partenze: il senso di tutta una vita nell’ultimo libro di Julian Barnes; Via Redipuglia, senso unico alternato da monte a mare per accesso dei residenti alle abitazioni.

La poesia, il Nobel e il senso dell'Apocalisse(di Elisabetta Stefanelli) AA.VV. ''È ANCORA POSSIBILE LA POESIA. ansa.it

Senso civico in crisi a Milano: il 61% pensa sia diminuito (secondo una ricerca)È quanto emerge da un'indagine Ipsos sul senso civico dei milanesi realizzata per Comieco e il gruppo di associazioni promotrici del Panettone d’Oro, ... milanotoday.it

Report. . Convegni a senso unico e voci contrarie Il deputato leghista Rossano Sasso ha sostenuto la necessità che nelle scuole quando si dibatte di un argomento siano rappresentate entrambe le parti, per evitare che si creino convegni a senso unico. Seg - facebook.com facebook