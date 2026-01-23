Valditara | Non abbiamo paura di ripristinare anche il senso del no del dovere il senso dei divieti e dei limiti Poi lancia l’allarme | Bimbi a 6 anni sui siti a luci rosse

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sottolinea l'importanza di ripristinare valori come il rispetto dei limiti e dei doveri, riaffermando la necessità di un'educazione basata su regole chiare. Durante un intervento a Montegrotto Terme, ha anche evidenziato l’allarme per la presenza di bambini di 6 anni su siti inappropriati, sottolineando la responsabilità della scuola e delle istituzioni nel tutelare i più giovani.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato alla festa dei lettori de il Giornale a Montegrotto Terme con un collegamento dedicato ai temi di attualità scolastica. L’incontro, guidato dal vicedirettore Francesco Maria Del Vigo, ha messo al centro il ruolo della famiglia nell’educazione. Il Ministero ha avviato un percorso di coinvolgimento dei genitori nelle situazioni più problematiche attraverso progetti come Agenda Sud e Agenda Nord. Il ministro ha evidenziato criticità legate a bullismo e dipendenze, citando dati emersi in una riunione a Palazzo Chigi: “Ci sono bambini di 6 anni che già frequentano siti pornografici: pensiamo al danno che questo reca allo sviluppo”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara lancia l’allarme: “Bambini di sei anni già sui siti porno”. L’appello ai genitoriIl ministro Valditara ha evidenziato una preoccupante realtà: alcuni bambini di soli sei anni già accedono a contenuti pornografici online.

