E' morto Chris Rea l’icona del blues-rock britannico che ha segnato gli anni ’80 e ’90

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ morto all’età di 74 anni Chris Rea, uno dei cantautori britannici più amati degli anni Ottanta e Novanta. La notizia è stata resa nota dalla moglie Joan Lesley e delle due figlie. «E' con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris», ha dichiarato la famiglia in un comunicato, aggiungendo che «è mancato serenamente oggi (lunedì) in ospedale dopo una breve malattia».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

E' morto Chris Rea, l'icona del blues-rock britannico che ha segnato gli anni '80 e '90

