Il ritorno di Cesa Berlusconi per il meteo | le pillole del giorno

Questa mattina alla Camera dei deputati si è tenuto un convegno molto atteso, organizzato dall’Unione di centro. L’evento, intitolato “Appalti e contrasto alla mafia”, ha riunito politici e esperti per discutere di sicurezza e legalità. Tra i relatori, il ritorno di Cesa e le parole di Berlusconi sul meteo hanno catturato l’attenzione dei presenti. La giornata si è svolta tra interventi e confronti su temi caldi che riguardano la lotta contro la criminalità organizzata.

Imperdibile convegno nella giornata di lunedì 2 febbraio alla Camera dei deputati, intitolato "Appalti e contrasto alla mafia: informative antimafia e limiti operativi", organizzato dall' Unione di centro. E di chi sono i saluti istituzionali? Di un immarcescibile e antico democristiano, che con le opere pubbliche ha sempre avuto a che fare, cioè il 74enne Lorenzo Cesa da Arcinazzo Romano. Che è anche il presidente della delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare della Nato. Sono attesi poi Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia, e il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Per non parlare delle presenze dei rappresentanti di Anas e Ponte sullo Stretto di Messina .

Il Comitato per il Sì “Pannella Sciascia Tortora” organizza una conferenza pubblica a Roma, giovedì mattina, presso la sede del Partito Radicale in via di Torre Argentina.

