Con l’arrivo di Tommaso Cerno alla guida de il Giornale – al posto di Alessandro Sallusti che non ha gradito affatto il modo, per altro annunciato e fino a oggi sempre rinviato, con cui è stato accompagnato alla porta (pare che mediti insieme a Nicola Porro, vicedirettore della testata milanese, di buttarsi in una nuova avventura editoriale) – i Berlusconi avrebbero deciso di dare il definitivo addio al quotidiano fondato da Indro Montanelli. Confermando così che la famiglia di Arcore, dopo la dipartita del fondatore, ha deciso di mollare completamente due business che sono stati solo fonte di perdite. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Con l'addio di Sallusti i Berlusconi escono dal Giornale? Le pillole del giorno