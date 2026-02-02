Il rito del jazz alla Cascina Cuccagna di Milano | otto concerti da non perdere

Questa sera si apre il primo di otto concerti di jazz alla Cascina Cuccagna di Milano. Sono eventi gratuiti e aperti a tutti, con musica dal vivo che continuerà ogni martedì fino alla fine di febbraio. La programmazione propone artisti emergenti e nomi già affermati, portando un po’ di ritmo e energia nel cuore della città. I musicisti si esibiranno in un’atmosfera informale, invitando il pubblico a vivere la musica in modo diretto e spontaneo.

Milano, 2 febbraio 2026 – Quattro concerti, quattro martedì di febbraio con la musica dal vivo a Cascina Cuccagna di Milano. Torna dal 3 al 24 febbraio "Il rito del jazz", la rassegna a cura dell'associazione culturale Musicamorfosi in collaborazione con "Un posto a Milano", I-Jazz e il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano. La formula è sempre quella del doppio set, primo appuntamento alle ore 19.30 e secondo concerto alle 21.30 (Cascina Cuccagna, via Cuccagna 24, Milano) con ingresso libero (prenotazioni telefonando al 02.5457785 o email: [email protected]). Martedì 3 febbraio.

