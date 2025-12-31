Riecco il rito del jazz alla Cascina Cuccagna di Milano

Riecco “Il rito del jazz” alla Cascina Cuccagna di Milano, riprendendo le attività dopo le festività. La rassegna, promossa dall’associazione Musicamorfosi, offre concerti di musica dal vivo in un ambiente accogliente e tranquillo. Un’occasione per ascoltare jazz di qualità e vivere momenti di condivisione culturale nel cuore della città. Gli eventi sono pensati per appassionati e curiosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela del pubblico.

Il rito del jazz a Cascina Cuccagna: tre concerti live tra melodie e ritmi sincopati - Dopo la pausa per le festività natalizie e per quelle di fine anno tornano gli appuntamenti con la musica dal vivo alla Cascina Cuccagna di Milano nell’ambito della rassegna Il rito del jazz, a cura d ... mentelocale.it

Alla Cascina Cuccagna di Milano è il momento del “Rito del jazz” - Milano, 4 novembre 2025 – Dal 4 al 25 novembre "Il rito del jazz" anima Cascina Cuccagna a Milano. ilgiorno.it

