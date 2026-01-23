ex consigliere comunale di castellammare di stabia indagato dalla dda

L’ex consigliere comunale di Castellammare di Stabia, Gennaro Oscurato, è attualmente sotto indagine da parte della Dda di Napoli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Recentemente dimessosi dall’incarico, Oscurato si trova al centro di un’indagine in corso, che mira a fare luce su eventuali rapporti con organizzazioni criminali. La vicenda evidenzia l’importanza di un’attenta attività di contrasto alla criminalità organizzata nelle istituzioni locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Concorso esterno in associazione mafiosa: è quanto la direzione distrettuale antimafia di Napoli contesta all’ex consigliere comunale di Castellammare di Stabia Gennaro Oscurato, dimessosi di recente. Già nelle scorse settimane l’ex consigliere era finito al centro del dibattito politico, non solo locale, a causa di una intercettazione in cui parlava al telefono con il presunto cassiere del clan D’ Alessandro. Secondo quanto si è appreso, nei prossimi giorni dovrebbe essere ascoltato dal sostituto procuratore di Napoli Giuseppe Cimmarotta (in procinto di assumere la funzione di procuratore aggiunto a Nola). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

