clan e politica a castellammare di stabia si dimette il consigliere comunale col figlio indagato

Con una lunga lettera che evoca i trascorsi di sindacalista, il consigliere comunale di Castellammare di Stabia Nino Di Maio si è dimesso. Travolto dalla notizia – pubblicata in anteprima su ilfattoquotidiano.it – che il figlio e il nipote sono indagati per associazione camorristica nell'ambito dell'inchiesta con 11 arresti sulle infiltrazioni del clan D'Alessandro nel tessuto stabiese. "Difenderò sempre la mia famiglia" aveva detto Di Maio nei giorni scorsi, durante il primo consiglio comunale dopo l'esplodere del caso, annunciando che sarebbe rimasto al suo posto. Ripensamento e dimissioni però non bastano a mettere pace nella maggioranza del campo largo guidata dal sindaco Luigi Vicinanza.

