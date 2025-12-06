Alberto Angela | Sono stato rapito ho avuto paura di morire

Alberto Angela, in una lunga intervista al Corriere, si racconta nel momento più intimo della sua vita: i tre figli – Riccardo, Edoardo e Alessandro – sono cresciuti e "decollati", la casa si è svuotata e il silenzio è rimasto il silenzio. È il passaggio che molti genitori conoscono: la fine di un capitolo familiare e l’inizio di uno nuovo, tutto da inventare. "Ora tocca a me guardarmi allo specchio", dice con la consueta serenità.Ventitré anni fa, nel deserto del Niger, "il bivio della mia vita": rapito per alcune ore da banditi, pensò di non rivedere più i figli. In quella notte di terrore trovò però una lucidità straordinaria: "Dovevo farmi stimare da loro, mostrarmi sicuro, un antagonista valido, così da non dare appiglio per premere il grilletto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alberto Angela: "Sono stato rapito, ho avuto paura di morire"

