Aska parla il poliziotto che ha salvato il collega | Ecco cosa volevano farci Racconto shock

Questa mattina a Torino emergono i dettagli di quanto accaduto durante le ore di tensione e violenza in strada. Un poliziotto ha raccontato come ha salvato il collega, descrivendo un episodio che lascia il segno. Due agenti sono stati feriti e segnati, e uno di loro si è stretto forte l’altro in un abbraccio protettivo, un gesto che resta impresso.

A Torino, dopo ore di tensione e violenza in strada, restano due immagini difficili da dimenticare: i volti segnati di due poliziotti e l'abbraccio con cui uno ha protetto l'altro nel momento più critico. Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, entrambi in servizio, sono finiti in ospedale con ferite e fratture. Il loro racconto ricostruisce una dinamica che, secondo quanto riferito, ha avuto i contorni di un'azione mirata. I due colleghi, appartenenti alla Mobile di Padova e inviati in trasferta, sono stati ricoverati all'ospedale Molinette. Nei corridoi, tra visite e accertamenti, riaffiora la necessità di riprendere fiato: gesti ordinari come un caffè, una sigaretta, qualche minuto all'aria aperta.

