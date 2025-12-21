La Regione ha respinto l’emendamento dei 5 Stelle che prevedeva 2 milioni di euro per lo studio di fattibilità del nuovo ospedale della Martesana. La decisione ha suscitato reazioni nel territorio, che continua a sostenere l’importanza di questo investimento per migliorare i servizi sanitari locali. La questione rimane aperta, e le richieste di intervento sul territorio continuano a essere portate avanti.

Niente soldi per l’ospedale della Martesana, la Regione boccia l’emendamento dei 5 Stelle che avevano chiesto 2 milioni per lo studio di fattibilità. Ma non è finita. Il dossier torna in aula il 13 gennaio con la mozione di Noi Moderati che punta all’obiettivo. "Il centrodestra ha affossato la nostra proposta di stanziare subito risorse, il primo passo verso la struttura - dice Nicola Di Marco, capogruppo pentastellato - Un’occasione per dimostrare serietà e intenzioni concrete, ma, come spesso accade, messi di fronte al bivio hanno scelto la strada della propaganda e delle promesse mancate. Preferiscono votare a gennaio un testo con impegni vaghi, per continuare a prendere in giro i cittadini senza fare nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo ospedale, no della Regione: "Ma il territorio ne ha bisogno"

Leggi anche: Maria Elena Martinez: «La Regione Veneto ha abbandonato chi ha bisogno della casa»

Leggi anche: Distretto socio-sanitario, nuovo iter per le dimissioni protette: "Passo avanti per garantire l'assistenza a chi ne ha bisogno"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nuovo ospedale, no della Regione: Ma il territorio ne ha bisogno; Nuovo ospedale di Terni, la “mappa” delle polemiche: “Giunta regionale fasciocomunista”; Nuovo ospedale, cinque “location“. La Regione elenca le possibili aree. Bufera politica su tempi e costi; Torino, perché un nuovo ospedale nel Parco della Pellerina?.

Nuovo ospedale, no della Regione: "Ma il territorio ne ha bisogno" - Melzo, bocciato l’emendamento per lo studio di fattibilità del nosocomio. msn.com