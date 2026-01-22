Editoria | La Nazione ceduta a Del Vecchio Lmdv Capital ha formalizzato l’offerta per il Gruppo di Riffeser
Lmdv Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha presentato un'offerta vincolante per acquisire una maggioranza in EN – Editoriale Nazionale, editrice di quotidiani come La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e QN. La decisione segna un passo importante nel settore editoriale italiano, con possibili ripercussioni sulla proprietà e sulla gestione di questi importanti quotidiani nazionali.
Il cda di Monrif, che controlla Editoriale Nazionale, ha deliberato di procedere alla formalizzazione dell’operazione. Lo si legge in una nota. RIFFESER – “Siamo felici e onorati di questo accordo con Leonardo Maria Del Vecchio, che rafforza il futuro di un’informazione libera e responsabile, oggi più che mai essenziale per la democrazia del nostro Paese”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Leonardo Del Vecchio fonda Lmdv Media per investire nell’editoria
Leggi anche: Editoria, Del Vecchio si prende il 30% de Il Giornale e prepara la scalata al Qn: nel mirino Giorno, Resto del Carlino e Nazione
ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. DM Production · Epic News. Alessandro Coco (Gabinetto Fotografico Nazionale) ci presenta la multiforme attività editoriale dell’ICCD dell’ultimo anno, tra archivi, ricerca e nuove generazioni di auto - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.