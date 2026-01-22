Editoria | La Nazione ceduta a Del Vecchio Lmdv Capital ha formalizzato l’offerta per il Gruppo di Riffeser

Lmdv Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha presentato un'offerta vincolante per acquisire una maggioranza in EN – Editoriale Nazionale, editrice di quotidiani come La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e QN. La decisione segna un passo importante nel settore editoriale italiano, con possibili ripercussioni sulla proprietà e sulla gestione di questi importanti quotidiani nazionali.

Il cda di Monrif, che controlla Editoriale Nazionale, ha deliberato di procedere alla formalizzazione dell'operazione. Lo si legge in una nota. RIFFESER – "Siamo felici e onorati di questo accordo con Leonardo Maria Del Vecchio, che rafforza il futuro di un'informazione libera e responsabile, oggi più che mai essenziale per la democrazia del nostro Paese".

