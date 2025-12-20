Nei file Epstein ci sono anche Bill Clinton Mick Jagger e l' ex principe Andrea

Le foto e i documenti pesantemente censurati relativi al miliardario contengono molti nomi e volti familiari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nei file Epstein ci sono anche Bill Clinton, Mick Jagger e l'ex principe Andrea Leggi anche: Da Clinton in piscina al principe Andrea, cosa c’è nei file Epstein pubblicati Leggi anche: Caso Epstein, pubblicati centinaia di file: è polemica per gli omissis. Nelle foto anche Bill Clinton La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bill Gates, Chomsky e il piede di donna con la citazione di “Lolita”: i nuovi file Epstein; Caso Epstein, i Democratici diffondono 19 foto dall’archivio segreto; Epstein files, pubblicate migliaia di foto. Ci sono anche Clinton in piscina e il principe Andrea, individuate 1.200 vittime del finanziere; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime. Epstein, alla fine è successo: pubblicati centinaia di file. Nelle foto anche Bill Clinton, ma qualcosa non torna - ex compagna di Epstein, condannata a 20 anni di carcere per l’adescamento di minori - affaritaliani.it

Il governo Usa pubblica gli Epstein files: molti omissis, ma ci sono foto di Clinton. I dem accusano: “Scarsa trasparenza” - Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha avviato la pubblicazione degli “ Epstein files “, l’enorme mole di documenti relativi alle indagini sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofil ... ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, pubblicati nuovi file con migliaia di foto: 11 cose disgustose che emergono dai documenti - L'FBI ha omesso tutto il materiale relativo agli abusi sessuali su minori dalla nuova serie di documenti divulgati, ma ha lasciato tracce della criminalità e della ripugnanza estetica del defunto fina ... vanityfair.it

Trump firma la legge sulla divulgazione dei dossier Epstein: scontro aperto con i Democratici

Il dipartimento di Giustizia ha pubblicato sul proprio sito web la prima parte dei cosiddetti 'Epstein file', i documenti relativi alle indagini sui traffici sessuali dell'ex finanziere condannato per pedofilia e su Ghislaine Maxwell. La pubblicazione entro il 19 dicembre - facebook.com facebook

Tra i file su Epstein la denuncia di una vittima: “Portata a conoscere Trump a 14 anni” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.