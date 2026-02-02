Il presidente Mattarella invita a rispettare la tregua simbolica delle Olimpiadi in ogni angolo del Paese

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un appello alla nazione, chiedendo di rispettare la tregua simbolica durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ha sottolineato l’importanza di mantenere un clima di rispetto e di calma in tutta Italia, in un periodo in cui le gare sportive stanno per iniziare. Il suo messaggio mira a rafforzare il senso di unità tra gli italiani, anche in momenti di grande evento internazionale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello a tutta la nazione perché rispetti la tradizione della tregua olimpica, chiamandola «tregua simbolica» in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L'invito, pronunciato durante un intervento pubblico a margine della presentazione del programma ufficiale delle gare, è rivolto a tutti i cittadini, alle istituzioni, ai media e alle forze dell'ordine. Il capo dello Stato ha sottolineato che il valore della pace non si esprime solo in ambito internazionale, ma anche nei contesti più quotidiani, e che le Olimpiadi rappresentano un momento unificante per il Paese.

