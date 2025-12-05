Mattarella accende il braciere di Milano-Cortina 2026 e chiede una tregua | La pace è nel DNA delle Olimpiadi

Il Presidente Sergio Mattarella ha dato il via ufficiale al cammino verso le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026, accendendo il braciere della Fiamma Olimpica in una cerimonia emozionante davanti al Quirinale. Nel momento dell’accensione, le Frecce Tricolori hanno sorvolato la piazza, regalando uno spettacolo che ha coinvolto tutta l’Italia. Durante il suo intervento, il Capo dello Stato ha lanciato un messaggio potente: la tregua olimpica deve essere rispettata durante i Giochi. “La pace è iscritta nel DNA olimpico sin dai tempi più remoti. Nell’antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano”, ha dichiarato Mattarella, richiamando una tradizione millenaria che vede nello sport un ponte tra i popoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Mattarella accende il braciere di Milano-Cortina 2026 e chiede una tregua: “La pace è nel DNA delle Olimpiadi”

