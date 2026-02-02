Il post-partita Sacripanti | Troppo altalenanti

Da sport.quotidiano.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera al PalaDozza i tifosi biancorossi hanno salutato Gianluca Della Rosa, che si avvicina all’area dedicata a loro. È stata una serata negativa per la squadra, con Sacripanti che ha commentato le prestazioni come troppo altalenanti. I giocatori si sono visti in difficoltà e la gara non è andata come speravano. Ora, tutto si concentra sul prossimo impegno per cercare di riscattarsi.

Gianluca Della Rosa che va verso lo spicchio del PalaDozza riservato ai tifosi biancorossi a salutare chi ancora gli vuole bene è la fotografia più bella di una serata tutta da dimenticare. Sacripanti nel post-partita attacca così l’analisi del decimo ko su dieci uscite sotto la sua gestione: "Siamo partiti con il piglio giusto, c’erano delle difficoltà nelle marcature sui loro lunghi, ma siamo stati bravi a contenerli nei primi venti minuti pur non avendo grandi percentuali al tiro. Nel terzo quarto non siamo riusciti a fermare la loro transizione e c’è stata una cattiva qualità nel passare la palla". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il post partita sacripanti troppo altalenanti

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Sacripanti: "Troppo altalenanti»

Approfondimenti su PalaDozza Tifosi

Il post-partita. Sacripanti duro non si nasconde: "Prova indegna»

Dopo la sconfitta a Rimini, coach Stefano Sacripanti ha commentato senza mezzi termini la prestazione della sua squadra, definendola

Il post-partita: il coach resta a secco di vittorie dal suo arrivo in sostituzione di Della Rosa. Sacripanti: "Calati in difesa nella ripresa»

Domenica negativa per Sacripanti, ancora senza vittorie dall’arrivo alla guida dell’Estra, sostituendo Della Rosa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su PalaDozza Tifosi

Argomenti discussi: Il post-partita: il coach resta a secco di vittorie dal suo arrivo in sostituzione di Della Rosa. Sacripanti: Calati in difesa nella ripresa; Sacripanti: Indiscutibile che ci manchi il killer instinct; Estra Pistoia a Bologna con la Fortitudo. Sacripanti: Dobbiamo ribellarci al momento attuale; L’intervista. Sacripanti continua a vedere positivo: Ma ci manca il killer instinct.

il post partita sacripantiIl post-partita: il coach resta a secco di vittorie dal suo arrivo in sostituzione di Della Rosa. Sacripanti: Calati in difesa nella ripresa»Un’altra domenica amara per Sacripanti che è ancora alla ricerca della prima vittoria dal suo arrivo sulla panchina dell’Estra. msn.com

il post partita sacripantiSacripanti: «Indiscutibile che ci manchi il killer instinct»L’Estra incassa un k.o. all’ultimo possesso e resta ferma. «Delusione grossissima, ma ho visto miglioramenti», così Sacripanti Un post-partita amarissimo, quello che ha visto l’Estra Pistoia di coach ... pistoiasport.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.