Il post-partita Sacripanti | Troppo altalenanti

Questa sera al PalaDozza i tifosi biancorossi hanno salutato Gianluca Della Rosa, che si avvicina all’area dedicata a loro. È stata una serata negativa per la squadra, con Sacripanti che ha commentato le prestazioni come troppo altalenanti. I giocatori si sono visti in difficoltà e la gara non è andata come speravano. Ora, tutto si concentra sul prossimo impegno per cercare di riscattarsi.

Gianluca Della Rosa che va verso lo spicchio del PalaDozza riservato ai tifosi biancorossi a salutare chi ancora gli vuole bene è la fotografia più bella di una serata tutta da dimenticare. Sacripanti nel post-partita attacca così l'analisi del decimo ko su dieci uscite sotto la sua gestione: "Siamo partiti con il piglio giusto, c'erano delle difficoltà nelle marcature sui loro lunghi, ma siamo stati bravi a contenerli nei primi venti minuti pur non avendo grandi percentuali al tiro. Nel terzo quarto non siamo riusciti a fermare la loro transizione e c'è stata una cattiva qualità nel passare la palla".

