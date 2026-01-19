Domenica negativa per Sacripanti, ancora senza vittorie dall’arrivo alla guida dell’Estra, sostituendo Della Rosa. Dopo una prima metà di partita difficile, il coach ha sottolineato l’importanza di un migliore approccio difensivo nella ripresa. La squadra cerca ancora la svolta per ottenere i primi risultati sotto la sua guida, in un momento di ricerca di stabilità e miglioramento.

Un’altra domenica amara per Sacripanti che è ancora alla ricerca della prima vittoria dal suo arrivo sulla panchina dell’ Estra. La squadra, anche questa volta, ha retto per un tempo, poi alla prima difficoltà si è sciolta lasciando campo libero agli avversari che di sostanza, rispetto a questo gruppo scricchiolante, ne ha davvero molta di più. "Ho visto una buona difesa per 20 minuti – dice Sacripanti – con qualche piccolo errore ma dire bene, in attacco abbiamo avuto un ottimo gioco alternando soluzioni interne ed esterne e mi sento di dire che siamo andati negli spogliatoi con un vantaggio minore rispetto alla qualità che abbiamo prodotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita: il coach resta a secco di vittorie dal suo arrivo in sostituzione di Della Rosa. Sacripanti: "Calati in difesa nella ripresa»

Dopo ogni partita, l'analisi tecnica e tattica fornisce spunti preziosi per comprendere l'andamento della squadra.

