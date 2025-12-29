Dopo la sconfitta a Rimini, coach Stefano Sacripanti ha commentato senza mezzi termini la prestazione della sua squadra, definendola

Pistoia è tornata ad essere la solita. Pistoia. A Rimini il passo indietro è stato enorme: "Chiedo scusa per la nostra prestazione indegna – afferma coach Stefano Sacripanti – ma non voglio trovare alibi però per la prima volta da quando sono qui ci siamo trovati ad affrontare una settimana con tanti problemi. Saccaggi fermo per l’ influenza, Johnson lo stesso, Campogrande fuori, situazioni che hanno influito sul rendimento del lavoro. La qualità si era alzata contro Cividale e Brindisi, questa volta invece siamo stati inconsistenti sotto tutti i punti di vista. Vediamo come saremo questa settimana anche se Campogrande è ancora fuori e Gallo ha accusato di nuovo il mal di schiena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Sacripanti duro non si nasconde: "Prova indegna»

