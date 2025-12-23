Infortunio Bonny, il giocatore non sarà a disposizione contro l’Atalanta per una distorsione al ginocchio. Ecco quando rientrerà a disposizione Brutte notizie per Cristian Chivu alla vigilia di una sfida già complicata. In vista della trasferta di domenica sera contro l’Atalanta, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare ad Ange-Yoan Bonny. L’infortunio di Bonny rappresenta un ulteriore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Bonny, brutte notizie per Chivu: gli esami hanno evidenziato una distorsione al ginocchio. I tempi di recupero dell’attaccante francese

