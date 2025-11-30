Va in pensione Gennaro Ponziani storico direttore del Gambrinus | in 30 anni ha servito caffè a Papi e capi di Stato
Lo storico direttore di sala del Caffè Gambrinus, il bar più noto di Napoli, va in pensione dopo 32 anni di lavoro. "Oggi è come chiudere casa e andare via" ha dichiarato Ponziani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Francesco Emilio Borrelli. . Lo storico direttore del Gambrinus Gennaro Ponziani va in pensione - facebook.com Vai su Facebook
Va in pensione Gennaro Ponziani, storico direttore del Gambrinus: in 30 anni ha servito caffè a Papi e capi di Stato - Lo storico direttore di sala del Caffè Gambrinus, il bar più noto di Napoli, va in pensione dopo 32 anni di lavoro ... Segnala fanpage.it