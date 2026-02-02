Mario Draghi torna a chiedere all’Europa di fare un passo deciso verso l’unificazione. Oggi, in diverse dichiarazioni, ha ribadito che bisogna superare il modello della confederazione e creare subito un vero Stato federale. Se l’Unione non si muove ora, rischia di perdere peso e di diventare sempre più irrilevante sulla scena mondiale. La sua voce si aggiunge a quella di molti che chiedono un cambiamento rapido e deciso.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Mario Draghi anche oggi lancia un appello che non può restare inascoltato: o l'Europa passa dall'essere una confederazione a una vera e propria federazione, oppure rischia di essere per sempre irrilevante. Servono gli Stati Uniti d'Europa ora. Altrimenti l'Unione non sarà più quello spazio di libertà, crescita, benessere, sviluppo, difesa dei diritti e dello stato di diritto che abbiamo conosciuto fino a ora". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "E bisogna cominciare con l'abolizione del diritto di veto, che impedisce ogni decisione e blocca l'Ue rendendola debole e divisa: le parole del leader del Ppe Manfred Weber sul superamento del diritto di veto e su una figura unica che racchiuda la presidenza di Commissione e Consiglio sono significative e dovrebbero far riflettere il governo Meloni che invece si oppone a una maggiore integrazione danneggiando l'interesse nazionale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: Magi, 'appello Draghi non resti inascoltato, Stati Uniti d'Europa subito'

