Intesa Sanpaolo il sindacato | Risultati del Piano grazie ai lavoratori Transizione centrale il dialogo

La recente campagna di Intesa Sanpaolo ha portato a grandi risultati nel nuovo piano industriale 2026-2029. Secondo il sindacato, il merito va alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno messo impegno e dedizione, contribuendo a raggiungere gli obiettivi stabiliti. La banca sottolinea come il dialogo con i rappresentanti dei dipendenti sia stato fondamentale in questa fase di transizione.

Gli importanti traguardi del nuovo Piano industriale di Intesa Sanpaolo per il quadriennio 2026-2029 sono il risultato diretto dell’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo. A sottolinearlo è Emilio Contrasto, segretario generale UnisinConfsal, commentando la strategia industriale presentata dalla banca. Secondo il sindacato, il Piano si configura come un progetto di ampio respiro, orientato a governare con pragmatismo l’evoluzione strutturale e tecnologica del Gruppo, confermandone la stabilità. “Gli importanti traguardi raggiunti – afferma Contrasto – sono il risultato tangibile dell’impegno collettivo del personale, la cui professionalità resta il motore indispensabile per concretizzare le ambizioni del nuovo Piano”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

