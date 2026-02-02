Il misterioso countdown lanciato da Bloober Team ha fatto salire l’attenzione tra i fan. In molti si sono chiesti se si tratti di un remake di Rule of Rose, ma finora la casa di sviluppo non ha confermato nulla. La suspense cresce e sui social si moltiplicano le ipotesi, mentre l’azienda mantiene il riserbo. Per ora, resta tutto nel mistero.

Il misterioso countdown lanciato da Bloober Team ha acceso la curiosità della community, alimentando speculazioni su un possibile remake di Rule of Rose. A chiarire la situazione è intervenuto direttamente Piotr Babieno, CEO dello studio polacco, che ha escluso in modo netto questa possibilità. Il progetto in arrivo non sarà un rifacimento e non è collegato a IP storiche, con l’annuncio atteso a metà febbraio che punterà quindi su qualcosa di completamente nuovo. Una precisazione importante, che ridimensiona i rumor nati online. GamingBolt ricorda che le ipotesi su un remake di Rule of Rose si erano diffuse a causa di alcune immagini e riferimenti simbolici presenti sul sito teaser, tra cui la rosa, elemento centrale anche nel gioco horror del 2006. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il nuovo gioco di Bloober Team non è un remake di Rule of Rose

Bloober Team, noto per titoli come il remake di Silent Hill, ha registrato il marchio “Onyx: the Dark Grip”.

Bloober Team ha aperto un sito teaser con un countdown, generando attese tra gli appassionati di horror.

